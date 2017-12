Filho de ex-presidente do Iêmen jura vingança

O filho do ex-presidente do Iêmen Ali Abdullah Saleh, morto por rebeldes houthis perto da capital Sanaa, instou seus seguidores a "se vingarem" do assassinato de seu pai e a combaterem a insurreição em curso no país árabe.

Citado por uma emissora saudita, Ahmad Ali Saleh, que está em prisão domiciliar nos Emirados Árabes Unidos, afirmou que guiará "a batalha até que o último houthi seja expulso do Iêmen". "O sangue de meu pai soará como o inferno nas orelhas do Irã", acrescentou.

Teerã apoia os rebeldes xiitas houthis, enquanto os Emirados Árabes integram a coalizão liderada pela Arábia Saudita para restabelecer o governo iemenita, chefiado pelo sunita Abd Rabbuh Mansur al Hadi, ex-vice de Saleh.

O ex-presidente, de 75 anos, foi morto após ter rompido sua aliança com os insurgentes e passado para o lado saudita - ele havia sido deposto em 2012, em meio à Primavera Árabe, após 34 anos no poder. Seu apoio aos houthis já havia sido recebido com surpresa à época.

O conflito armado no país já deixou cerca de 10 mil mortos e 40 mil feridos.