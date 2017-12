Filho de CR7 chama Messi de 'ídolo' em foto no Instagram

O filho do craque Cristiano Ronaldo, de 7 anos, criou uma conta no Instagram na noite desta segunda-feira (4) e fez uma homenagem ao atacante argentino Lionel Messi, rival do pai pelo posto de melhor do mundo nos últimos 10 anos. Depois de compartilhar duas imagens em que posa com CR7 divulgando a marca de roupa da família, Cristiano Ronaldo Júnior publicou uma foto em que cumprimenta Messi.

"Obrigado, meu ídolo Messi", escreveu o garoto na legenda da foto tirada durante a premiação dos melhores do ano em outubro deste ano, quando o craque do Real Madrid se igualou ao camisa 10 do Barcelona com o quinto prêmio.

Cristiano Ronaldo já havia revelado publicamente que o próprio filho era fã de Messi. Logo depois de homenagear o argentino, Cristiano Ronaldo Junior agradeceu ao pai pela "herança futebolística", e postou um vídeo em que faz um gol durante cobrança de falta. "Obrigado, papai, é graças a ti", escreveu. Em menos de um dia, o menino já possui mais de 19,3 mil seguidores.