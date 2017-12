Brasil e Rússia discutem segurança internacional para a Copa do Mundo 2018

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, se reuniu com o presidente Michel Temer nesta segunda-feira (4) para discutir ações de segurança internacional para a Copa do Mundo de 2018.

Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, Temer e Patrushev discutiram questões de cooperação em relação à Copa do Mundo e ações de inteligência no combate ao crime transfonteiriço.

Em reunião ampliada entre as delegações dos dois países na área de segurança, também participaram o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Sérgio Etchegoyen, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o novo diretor-geral da Policia Federal, Fernando Segovia.

De acordo com Etchegoyen, Brasil e Rússia têm desafios em comum em relação à segurança devido à extensão do território e das regiões de fronteira.

“Não vivemos a angústia de compartilhar fronteiras com nações postas em xeque pelo terrorismo, em contrapartida temos que exercer vigilância constante contra o crime organizado, especialmente o narcotráfico”, disse Etchegoyen.

"Somamos as percepções convergentes em matéria de política internacional e a nossa parceria natural, ditada por circunstâncias objetivas, independe de orientação políticas de governos", acrescentou o ministro brasileiro.

Nikolau Patrushev, por sua vez, declarou que "as posições dos dois países, do ponto de vista da agenda global, coincidem ou estão muito próximas".

