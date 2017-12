Jovens marcam, Vasco bate Ponte e se garante na Libertadores

O Vasco da Gama está classificado para a primeira fase da Copa Libertadores de 2018, conhecida como "pré-Libertadores". O clube carioca recebeu a visita da já rebaixada Ponte Preta e, com o apoio de sua torcida, venceu os paulistas pelo placar de 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao final do duelo, o Vasco garantia vaga à fase de grupos da Libertadores. No entanto, o Flamengo venceu o Vitória e "roubou" a vaga do Cruzmaltino. Com isso, o Vasco termina sua participação na Série A na sétima colocação, com o Flamengo na sexta - última vaga que garante vaga na fase de grupos. No entanto, se o Flamengo vencer a final da Copa Sul-Americana, a vaga na fase de grupos pode ser "devolvida" ao Vascão.

Os milhares de torcedores que foram ao estádio São Januário presenciaram a suada vitória vascaína. O Cruzmaltino demorou a encontrar seu jogo e chegou a ser pressionado pela Ponte, mas viu Paulinho marcar ainda no primeiro tempo. Nenê também teve chance de deixar o seu, porém, desperdiçou cobrança de pênalti - o único que o Vasco teve a favor em todo o Brasileirão. No segundo tempo, o jovem Mateus Vital mostrou oportunismo e sacramentou a vitória por 2 a 0. Já no fim da partida, Lucca marcou de pênalti para a Ponte.

Já a Ponte Preta só tem motivos para lamentar. O clube paulista já havia sido rebaixado à Série B do próximo ano, e se despede da elite do futebol nacional com derrota dura para o Cruzmaltino. Agora, a indefinição toma conta da Ponte, que perderá jogadores importantes do elenco, como o atacante Lucca, que retorna ao Corinthians.

Vasco tem começo lento, mas se encontra em campo -

Já rebaixada, a Ponte iniciou a partida mais solta do que nos últimos jogos, tocando bem a bola no ataque. O time se mostrava calmo e o ataque, comandado por Lucca, chegava a assustar os torcedores vascaínos que lotaram São Januário.

O Vasco demorou para "entrar no jogo". A equipe encontrava dificuldades para manter a posse de bola e acabava esbarrando na marcação da Ponte, que não era das mais duras. A partir dos 20 minutos, a equipe, sob o comando de Nenê e Evandro, passou a rondar a zaga dos ponte-pretanos, e Nenê quase abriu o placar. O meia começou a jogada ofensiva e tabelou com Evander, antes de finalizar firme de pé esquerdo e chutar próximo do travessão.

Ainda com a partida muito aberta, o Vasco conseguiu abrir o placar. O meia Nenê carregou a bola na lateral direita e tocou para Yago Pikachu, que cruzou na medida para o jovem Paulinho ganhar do marcador e cabecear no canto direito do goleiro Aranha.

Apesar após de sair na frente do placar que o Vasco passou a dominar a partida. Com os jogadores da Ponte Preta visivelmente abatidos, os cariocas foram ao ataque e ficaram muito perto de ampliar, depois do juiz marcar pênalti para o Vasco em lance faltoso do lateral-esquerdo Jeferson - o primeiro pênalti marcado a favor do Vasco no Brasileirão. Na cobrança, Nenê chutou fraco de perna esquerda e acertou a trave esquerda, desperdiçando grande chance.

Nervosos, os ponte-pretanos se envolveram em confusão com o árbitro Rafael Traci após pedirem pênalti de Paulão em Wendel. Com mais liberdade para jogar, já que a Ponte passou a buscar o ataque, o Vasco voltou a balançar as redes, com Paulinho, mas o árbitro marcou impedimento do jovem vascaíno, levando sonoras vaias da torcida em São Januário.

Mateus Vital confirma vaga -

Ainda muito abaixo do futebol que apresentou durante boa parte do Campeonato Brasileiro, principalmente no primeiro turno, a Ponte Preta foi mais aguerrida no segundo tempo, e passou a brigar muito no meio-campo.

Buscando o segundo gol, o técnico Zé Ricardo optou pelas entradas de Mateus Vital e Jean, nos lugares de Nenê e Evander respectivamente. As mudanças do comandante vascaíno fizeram efeito e o jovem Vital ampliou o marcador. Aos 28 minutos, o jovem mostrou oportunismo e completou para o fundo das redes após aproveitar rebote do goleiro Aranha.

Já no fim do jogo, o atacante Lucca marcou seu 13º gol no Brasileirão. Jean derrubou Saraiva dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Lucca bateu firme e diminuiu o placar: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA VASCO 2 X 1 PONTE PRETA

Local : São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data : 3 de dezembro de 2017 (Domingo)

Horário : 17 horas (de Brasília)

Árbitro : Rafael Traci (PR)

Assistentes : Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

Cartões amarelos: Anderson Martins, Gilberto, Nenê e Paulinho; Marllon, Nino Paraíba, Jeferon e Lucca (Ponte)

GOL: Paulinho aos 27 minutos do primeiro tempo e Mateus Vital aos 28 do segundo (VASCO); Lucca aos 43 minutos do segundo tempo (PONTE PRETA)

VASCO : Martín Silva; Madson, Anderson Martins, Paulão e Gilberto; Wellington e Evander (Jean); Yago Pikachu, Nenê (Mateus Vital) e Paulinho; Andrés Ríos; Técnico : Zé Ricardo

PONTE PRETA : Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Elton, Wendel (Naldo), Danilo Barcelos (Claudinho) e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho; Técnico : Eduardo Baptista