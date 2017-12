Brasileiro tem rodada final emocionante até últimos segundos

Com 10 partidas no mesmo horário, foi realizada neste domingo (4) a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Corinthians definido como campeão há três rodadas, o torneio precisava definir as últimas vagas da Copa Libertadores da América e os rebaixamentos para a Série B.

Como o Grêmio conquistou a competição intercontinental na última semana e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, com vaga direta à Libertadores, duas posições destinadas para a competição internacional foram abertas no meio da tabela. Então, sete clubes entraram na rodada brigando por três vagas no principal torneio do continente.

Vasco, Flamengo e Chapecoense fizeram a lição de casa e venceram seus respectivos jogos, garantindo suas vagas internacionais. Os três se juntaram a Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e Cruzeiro, que também estão na competição.

A parte inferior da tabela só foi definida nos últimos instantes. O Coritiba tomou um gol aos 49 minutos do segundo tempo da Chapecoense e foi rebaixado para a Série B. O clube paranaense se juntou ao Avaí, que caiu de divisão após o empate contra o Santos. Ponte Preta e Atlético Goianiense entraram na rodada já rebaixados.

Já o Sport se livrou do rebaixamento ao vencer por 1 a 0 o campeão Corinthians.

Na artilharia, dois jogadores terminaram o campeonato no topo.

Com 18 gols marcados, os atacantes Henrique Dourado, do Fluminense, e Jô, do Corinthians, foram os artilheiros da edição de 2017 do torneio. O jogador do clube paulista foi o primeiro da história do Corinthians a terminar na artilharia do Brasileirão.