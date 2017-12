Sondado por oito clubes, Hyoran quer permanecer no Palmeiras

Hyoran quer permanecer no Palmeiras em 2018. Apesar das poucas oportunidades recebidas nesta temporada, o meia de 24 anos não pensa em deixar o clube, mesmo com sondagens de oito equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última segunda-feira, Hyoran teve sua primeira chance em campo sob o comando de Alberto Valentim, na vitória sobre o Botafogo, no Palestra Itália. Aos 39 minutos, o meia entrou na vaga de Dudu e atuou no tempo restante até o término do confronto.

Esta foi apenas a quinta partida do camisa 28 pelo Palmeiras nesta temporada. No total, são 82 minutos em campo e um gol - contra o São Paulo, no Palestra Itália. A avaliação do staff do atleta, porém, é de que o jogador conseguiu corresponder bem às oportunidades que teve. O meia, com contrato até 2020, ignorou sondagens de oito clubes da elite do Brasileirão neste ano.

Na vitória sobre a Ponte Preta, em sua segunda partida como interino, Valentim promoveu até o retorno do volante Arouca, que estava inativo desde janeiro em função de problemas no tornozelo. Já na derrota contra o Vitória ele escalou o atacante Fernando, promessa da equipe sub-20.

"Sempre digo a eles (atletas) que não posso levar todos para o jogo. Infelizmente, só posso relacionar 23 e temos que deixar alguns jogadores importantes fora. Os que estão no banco devem estar sempre prontos para entrar", costuma dizer Alberto Valentim.

Se permanecer no Palmeiras, Hyoran terá uma tarefa ainda mais difícil para conseguir atuar. Além dos já concorrentes Moisés, Guerra e Raphael Veiga, o meio-campo terá o reforço de Lucas Lima, que está próximo se assinar contrato com o Alviverde.