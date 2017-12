Piquet estreia pela Panasonic Jaguar Racing com 4º lugar nas ruas de Hong Kong

Em sua estreia pela Panasonic Jaguar Racing, Nelsinho Piquet começou a quarta temporada da história da FIA Fórmula E com um importante quarto lugar na primeira prova da rodada dupla nas ruas de Hong Kong, neste sábado (2).

É o melhor começo de temporada do primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos e, além disso, o brasileiro igualou o resultado mais expressivo da equipe Jaguar, que fez a sua estreia na Fórmula E na temporada 2016/2017.

"Foi uma corrida bem turbulenta, mas no fim terminamos em quarto, o que foi bem melhor do que esperávamos. A corrida começou desastrosa, caí para 13º ou 14º, teve a bandeira vermelha, estraguei meu bico. Mas depois conseguimos vir recuperando, pude economizar bastante energia para ultrapassar nos momentos certos. Tivemos ainda problemas de rádio, o que deixou a corrida estressante em alguns momentos. Mas no fim deu certo e o que tiramos de lição é que o carro parece ser muito eficiente, mais do que eu esperava, o que me dá esperanças para ter mais corridas boas e conseguir um pódio mais cedo do que imaginávamos. Agora é trabalhar bastante para a corrida de amanhã", disse Nelsinho.

Nelsinho Piquet no Panasonic Jaguar Racing

Nelsinho obteve a sétima posição no primeiro treino livre. Na sessão que definiu o grid de largada da corrida, Piquet Jr. obteve a décima colocação, o que já o deixaria na zona de pontuação para a largada.

No entanto, a largada não foi das melhores para Piquet, que perdeu posições. A corrida foi paralisada com a bandeira vermelha depois que Andre Lotterer bateu na curva 3 e bloqueou o traçado.

Na sequência da prova, Nelsinho estabeleceu bom ritmo e, com ótima economia de energia, além de aproveitar dos incidentes envolvendo seus concorrentes, se posicionou entre os cinco primeiros depois da troca de carro, o que já seria um importante resultado para o time.

Mas Piquet Jr. ainda subiu para quarto ao realizar a melhor manobra de ultrapassagem de toda a corrida: na abertura da penúltima volta, ele superou Felix Rosenqvist ao retardar ao máximo a freada para a curva 1.

Neste domingo (3), Nelsinho volta à pista para mais um treino livre e a classificação para a segunda bateria. A corrida será disputada às 5h (de Brasília).