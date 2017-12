No tie break, Minas vence o Copel Telecom Maringá na Arena MTC

A rodada dupla foi ótima para o torcedor minastenista, que assistiu a duas belas vitórias na Arena MTC, na noite dessa sexta-feira (1º). Pela Superliga Masculina, o Minas teve trabalho, mas conseguiu superar o Copel Telecom Maringá, por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 22/25, 25/22, 21/25 e 15/13.

O oposto Felipe Roque foi o maior pontuador da partida, com 18 acertos. O levantador e capitão Marlon, do Minas, foi eleito o melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei. Mais cedo, pela Superliga Feminina, a Camponesa/Minas venceu o Hinode Barueri com autoridade, por 3 sets a 0.

Equipe minastenista teve muito trabalho, com conseguiu superar a equipe paranaense

Agora, o Minas terá alguns dias para se recuperar. No dia 13 de dezembro, às 20h, a equipe recebe, na Arena MTC, o Ponta Grossa Caramuru, pela penúltima rodada da Superliga Masculina, com transmissão do Sportv.

O Minas começou a partida desta sexta-feira muito bem. Com ritmo intenso no ataque, os comandados do técnico Nery Tambeiro conseguiram vencer a primeira parcial com certa tranquilidade: 25/18.

O segundo set foi bem diferente. As duas equipes disputaram o ponto a ponto até fim, quando a equipe do interior do Paraná abriu pequena vantagem e empatou o jogo: 25/22. No terceiro set, o Minas esteve melhor no início e chegou a abrir vantagem. No entanto, a equipe paranaense cresceu no set e passou à frente no placar. Nesse momento, o técnico Nery solicitou tempo e chamou a atenção do time, que cometeu muitos erros. A ação do treinador deu certo. Logo na sequência, o time se acertou e fez 2 sets a 1 (25/22).

No quarto set, os minastenistas cometeram muitos erros e o Maringá aproveitou para empatar o duelo: 25/21 (2 a 2). No tie break, muito equilíbrio entre as equipes. O Minas forçou o ataque e, na raça, conseguiu a vitória ao marcar 15 a 13.

“Hoje, foi um jogo de qualidade técnica muito abaixo do padrão, principalmente, do nosso lado. Entramos em quadra com um objetivo muito sério de vencer o jogo e fazer três pontos. Porém, a equipe não se comprometeu a isso e faltou alguma coisa. Treinamos muito em durante a semana, mas alguma coisa saiu do foco. Vamos analisar e corrigir para a sequência do campeonato”, disse o capitão Marlon.