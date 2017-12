Meia brasileiro Neto foi o destaque do Moreirense no empate com o Marítimo

Em plena evolução sob o comando técnico de Sérgio Vieira, o Moreirense empatou com o Marítimo pelo placar de 1 a 1, neste sábado (2), no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na cidade de Moreira dos Conegos, em partida válida pela 13ª. Rodada do Campeonato Português.

Meia brasileiro Neto participou os 90 minutos da partida, acertou a trave do goleiro adversário e comandou as principais jogadas ofensivas da equipe da casa. O ex-jogador do São Caetano elogiou a apresentação do time no compromisso deste final de semana.

Em segunda temporada no clube, o meia Neto se destaca pelo toque de bola na armação das jogadas do Moreirense

“O Moreirense fez um grande jogo, desde o inicio colocamos o nosso ritmo de jogo, chegamos ao nosso gol, mas em seguida, em um descuido levamos o empate. Estamos em uma crescente interessante, precisamos de poucos ajustes para emplacarmos uma boa sequencia de vitórias para subirmos na tabela de classificação”, destacou.

Desde que o técnico Sérgio Vieira chegou ao Moreirense foram cinco jogos: duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Meio campista Neto valorizou o bom trabalho feito pelo treinador e avaliou que a cada rodada, seu time vem amadurecendo gradativamente.

“É um treinador muito competente! O Sérgio (Vieira) tem passado muita confiança para o nosso time. Graças a ele, a nossa equipe teve uma evolução no jeito de atuar. Essa era tranquilidade que buscavamos e a cada rodada, o Moreirense melhora e o grupo fica mais calejado e amadurecido”, falou o brasileiro.

A equipe de Moreira dos Conegos está na décima sétima colocação com 8 pontos e volta a campo na próxima sexta-feira contra o Rio Ave, fora de casa, pelo Campeonato Português.