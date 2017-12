"Do banco de reservas, ouvi alguém gritar 'sobe, sobe'. Estava 2 a 1, não havia nada a perder. Fechei os olhos e saltei. Dei um pulo de goleiro, não de atacante." Essas foram as palavras do goleiro Andrea Brignoli após o histórico gol de cabeça que deu ao Benevento seu primeiro ponto na Série A, e justamente contra o Milan.