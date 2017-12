Com gol de goleiro, Benevento empata com Milan e leva 1º ponto

Estreia do ídolo Gennaro Gattuso no comando do Milan. Como adversário, o lanterna da Série A, que, em 14 jogos, não tinha sequer pontuado na competição. Tudo conspirava a favor de "Rino" e do clube rossonero, mas se esqueceram de combinar com Alberto Brignoli.

Com um gol de cabeça aos 49 minutos do segundo tempo, o goleiro do pequeno Benevento garantiu um empate por 2 a 2 com o rico Milan e arrancou seu primeiro ponto na elite do futebol italiano, um feito celebrado pela torcida como se fosse um título.

>> 'Fechei os olhos e saltei', diz goleiro do Benevento

>> 'Preferia facada', diz Gattuso após gol de goleiro

Benevento empatou com o Milan com gol do goleiro Brignoli aos 50 minutos do 2º tempo

Jogando fora de casa, o clube de Milão até abriu o placar, aos 38 da etapa inicial, com uma cabeçada de Bonaventura, mas permitiu o empate logo no começo do segundo tempo, após Puscas aproveitar um rebote de Donnarumma dentro da área.

Sete minutos depois, Bonaventura cruzou na boca de gol, e Kalinic, sozinho, colocou o Milan novamente na frente. Porém tudo mudou aos 30 da etapa complementar, quando o juiz expulsou o zagueiro Romagnoli e deixou os visitantes com um a menos.

A partir daí, o Benevento aumentou a pressão para evitar sua 15ª derrota em 15 jogos na Série A, mas o gol só sairia aos 49, quando Cataldi cobrou falta da esquerda, e Brignoli, que tinha ido à área para tentar um milagre, se atirou de cabeça na bola e mandou para a rede.

Após o apito final, a torcida dos "Feiticeiros" e os próprios jogadores celebraram o empate como se fosse um título. Há apenas dois anos, o Benevento, clube da região da Campânia, estava na terceira divisão, mas sua primeira temporada na elite era a transformação do sonho em pesadelo - em 14 jogos, o time não havia conquistado um ponto sequer, fizera apenas seis gols e sofrera 34.

O histórico tento de Brignoli também foi recebido com festa no San Siro, onde a torcida da Inter de Milão, que briga pelo título, explodiu em alegria após a notícia do empate, que mantém o rival em uma distante sétima colocação, com 21 pontos, podendo ser ultrapassado por quatro times.

Já o Benevento segue na lanterna, com um ponto, nove a menos que o primeiro clube na zona de rebaixamento.