Carille admite "bastante chance" de contratar Júnior Dutra e Renê Jr.

O Corinthians deve anunciar após o Campeonato Brasileiro, que termina neste domingo, ao menos seis contratações, de acordo com o planejamento feito entre comissão técnica e diretoria. Duas delas devem ser o volante Renê Júnior, que defendeu o Bahia na competição, e o atacante Júnior Dutra, que tenta evitar o rebaixamento do Avaí para a Série B do torneio nacional enquanto o Timão fecha sua temporada, contra o Sport, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

"Tem chance, sim (de contratar), bastante", comentou o técnico do Timão, Fábio Carille, em entrevista exclusiva concedida à Gazeta Esportiva , que mantém cautela para comentar nomes pretendidos desde o começo do ano passado, na sua primeira experiência como treinador em uma época de janela de transferências.

Os dois formam parte de um grupo de jogadores para dar mais opções ao elenco corintiano, sem garantia de que serão titulares da equipe. A ideia de Carille é poder contar com um elenco mais recheado para não sofrer tanto com a perda de atletas durante a temporada, contando principalmente com nomes que executem mais de uma função no campo de jogo.

Aos 28 anos, Renê Jr é visto como versátil para atuar tanto em uma função mais marcadora do meio-campo, como Gabriel, quando um pouco mais à frente, como Maycon e Camacho. Já Dutra, que tem 29, pode atuar tanto pelo lado, como fazem Romero e Clayson, quanto pelo meio, sendo opção para Rodriguinho e Jô.

"Porém, são jogadores que se destacaram e que chamaram a atenção de outras equipes. A gente acredita que vá ter um pouquinho de dificuldade, sabemos como está a situação dos clubes, tirando Flamengo e Palmeiras, que têm mais dinheiro. Mas são jogadores que interessam", determinou o comandante.

Outro nome comentado e vinculado ao clube recentemente foi o do lateral esquerdo Júnior Tavares, pertencente ao São Paulo. O jogador chegaria em troca pelo atacante Lucca, que está emprestado à Ponte Preta, completando um negócio idealizado pelo empresário Fernando Garcia. Declarações polêmicas da sua mãe, no entanto, esfriaram essa possibilidade.

"Na verdade, muito se falou, o que chegou até a mim foi de um possível interesse do São Paulo no Lucca e de a gente buscar no São Paulo alguém de interesse para nós. E o Júnior, pela perda do Arana, seria uma opção. Mas precisaria esperar essa definição do São Paulo", comentou Carille, aparentando pouca esperança de o negócio acontecer.