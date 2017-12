Sem gol qualificado, Copa do Brasil de 2018 terá aumento na premiação

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou na noite desta sexta-feira algumas mudanças no regulamento da próxima edição da Copa do Brasil. Embora o formato da competição tenha sido mantido, não haverá mais o famigerado gol qualificado, que dava vantagem para os times que marcavam mais gols fora de casa ao definir a classificação em eliminatórias que acabassem com dois empates.

"Esse tema está em análise há algum tempo. Levamos em consideração as opiniões dos clubes, técnicos, jogadores e profissionais envolvidos no universo do futebol. Diante do sucesso da Copa do Brasil e de sua importância crescente, entendemos que a melhor decisão seria padronizar a questão do gol qualificado, promovendo maior equilíbrio técnico", disse Manoel Flores, diretor de competições da CBF.

A CBF também atendeu aos pedidos dos clubes para que estendessem o prazo de inscrições de atletas na Copa do Brasil. Neste ano, as equipes tinham como data limite 24 de abril. Já em 2018, as agremiações poderão incluir novos jogadores até 30 de julho, antes do início das quartas de final do torneio.

A edição de 2018 da Copa do Brasil também será marcada pelo aumento da premiação oferecida aos clubes participantes. O campeão do torneio irá faturar nada mais, nada menos que R$ 50 milhões. O vice-campeão, por sua vez, ficará com R$ 20 milhões. Os semifinalistas ficam com R$ 8 milhões, enquanto as equipes que forem eliminadas nas quartas de final terão R$ 4 milhões como "consolação".

Os valores que estarão em jogo na próxima edição da Copa do Brasil reafirmam o país como a nação mais poderosa do futebol sul-americano. Para se ter uma ideia, o time campeão do torneio mata-mata poderá embolsar R$ 68,7 milhões caso participe desde a primeira fase da competição, como foi o caso do Cruzeiro neste ano.