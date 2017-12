Mundiais Paralímpicos de Natação e Halterofilismo começam este sábado, no México

Começam neste sábado (2), os Campeonatos Mundiais Paralímpicos de Natação e Halterofilismo, na Cidade do México. Dois grupos de atletas brasileiros desembarcaram ao longo desta semana na capital Azteca, sendo 17 nadadores e 17 halterofilistas. Mais de 1.000 atletas de 89 países disputarão as duas competições.

A Piscina Olímpica Francisco Márquez, que foi palco dos Jogos Olímpicos da Cidade do México 1968, receberá os nadadores até 7 de dezembro. Já o Ginásio Olímpico Juan de La Barrera, ao lado da piscina, sediou as partidas de vôlei no México 68, e agora está totalmente estruturado para o halterofilismo.

As primeiras provas começam às 13h (de Brasília) em transmissão na página do CPB no Facebook, tanto da natação quanto do halterofilismo.

A Seleção brasileira de natação na Cidade do México conta com nove medalhistas em Jogos Paralímpicos, entre os quais Daniel Dias, que já pisou por 24 vezes em pódios paralímpicos, nove delas só no Rio 2016. Ele nadará sete provas no México, sendo quatro individuais e três revezamento.

Sua estreia será neste sábado, nos 100m livre. No dia seguinte, domingo (3), será premiado por ter conquistado a primeira edição do World Series, a série mundial de natação, promovido pelo IPC (Comitê Paralímpico Internacional, na sigla em inglês), composto por cinco etapas no Brasil, Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha.

“A equipe que está aqui na Cidade do México é muito boa, é a base do Rio 2016, com a exceção de três a quatro atletas que estiveram nos Jogos Paralímpicos. Os mais novos estão muito bem e os mais experimentados sabem que é importante manter o alto nível em um planejamento até Toquio 2020’, explicou Leonardo Tomasello, técnico-chefe da Seleção nacional de natação paralímpica.

As disputas do halterofilismo se iniciam às 14h (de Brasília), com transmissão pelo Facebook do CPB. Este sábado, 2, contemplará o Mundial de jovens, no qual o Brasil trouxe oito atletas. A paulista Mariana D’Andrea, 19, e o mineiro Mateus Assis, 20, chegam à Cidade do México ostentando a melhor marca do mundo em suas respectivas categorias entre os mais novos. “Sempre bate um nervosismo, mas sei que vou conseguir controlar e dar o meu melhor”, explicou Mateus.

No adulto, quem estreia neste sábado é a paranaense Márcia Menezes, na categoria até 86 quilos. Ela está na história do halterofilismo nacional desde que sagrou-se medalhista de bronze no Mundial de Dubai 2014, sendo assim a primeira atleta do país a subir a um pódio em Mundial. No México, agora, suas chances aumentaram desde que duas egípcias, tidas como favoritas ao ouro e à prata, não competirão. A prova de Márcia está prevista para se iniciar às 18h30 (de Brasília).