Hazard brilha e garante virada do Chelsea sobre o Newcastle

O Chelsea até teve um susto nos minutos iniciais, porém contou com mais uma bela atuação do meia Hazard, autor de dois gols, e conseguiu uma nova vitória no Campeonato Inglês. Jogando em Stanford Bridge, os londrinos conseguiram a virada sobre o Newcastle e garantiram a vitória por 3 a 1 na manhã deste sábado.

O gol adversário saiu logo nos minutos iniciais com Gayle aproveitando a bobeada da zaga mandante. A virada veio ainda no primeiro tempo com Hazard e Morata. Na segunda etapa, o belga cobrou a penalidade máxima de cavadinha para garantir mais três pontos para o Chelsea.

Com a vitória, os atuais campeões ingleses chegam aos 32 pontos e seguem na terceira colocação. Porém, os comandados de Antonio Conte empatam com a pontuação do Manchester United, que ainda joga na rodada. Já o Newcastle ocupa apenas a 12ª colocação com 15 pontos.

O jogo

Jogando diante de seus torcedores, o Chelsea partiu ao ataque em busca da pressão inicial. Com maior posse de bola nos minutos iniciais, a equipe londrina acabou demonstrando uma falta de atenção no sistema defensivo. Logo aos 11 minutos, após um longo lançamento do defensor adversário, o volante Kanté acabou falhando no corte e a bola acabou sobrando para Murphy. O atacante dividiu com Courtois e a bola sobrou limpa para Gayle abrir o placar.

Com o gol adversário, o Chelsea se lançou ao ataque em busca de uma resposta rápida. Aos 16 minutos,Fábregas acertou um lindo lançamento para Hazard. O belga consegue o domínio e arremata a bola ainda no ar buscando tirar do alcance do goleiro adversário. O arqueiro, no entanto, abriu muito os braços e consegue desviar a bola impedindo o empate.

Três minutos mais tarde, o zagueiro dinamarquês Christensen subiu mais que todo mundo após cruzamento de Moses e acabou acertando a cabeçada na trave dos visitantes. A pressão surtiu efeito logo em seguida. Após cruzamento de Azpilicueta, a bola acabou sobrando para Hazard bater de bate-pronto e igualar o marcador.

Os donos da casa não se deram por satisfeito com o empate e seguiram buscando o ataque. Com uma postura mas defensiva, o Newcastle conseguiu dificultar um pouco mais a entrada dos blues em sua defesa.

Porém a velocidade do Chelsea surpreendeu os adversários. Em rápida bola com Moses pelo lado direito, o nigeriano acabou vencendo na corrida seu adversário e partiu livre pela ponta. O jogador cruzou para a área, os defensores adversários não conseguiram cortar e o atacante Morata aproveitou, consumando a virada.

O próximo lance de perigo da partida veio no primeiro minuto da segunda etapa, novamente em favor dos mandantes. Em um lance parecido com o segundo gol, Moses partiu bem pela direita, porém desta vez preferiu o cruzamento rasteiro, a bola chegou nos pés de Morata. O atacante espanhol, no entanto, estava mal equilibrado e acabou errando a finalização.

Aos 15 minutos, o Newcastle teve sua segunda oportunidade de marcar. O atacante Pérez pegou de primeira a sobre fora da área e viu seu chute passando perto da trave direita de Courtois.

A partida ficou um tempo sem grandes chances e com as duas equipes brigando muito no meio de campo. Só houve um novo momento perigoso, quando Fábregas mostrou um bela visão de jogo e encontrou Moses dentro da área. o nigeriano foi derrubado e e gerou o pênalti em favor do time da casa. Na cobrança, Hazard esbanjou categoria e deu uma cavadinha para finalizar o placar.