Putin se diz 'orgulhoso' de sediar Copa do Mundo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país está aguardando com ansiedade a Copa do Mundo de 2018, ao discursar nesta sexta-feira (1º) na cerimônia de sorteio de grupos do torneio. "Acredito que a Copa do Mundo será um grande fator para desenvolver o futebol na Rússia e no mundo inteiro, principalmente para a juventude. Vamos fazer esse evento unir todas as famílias do mundo inteiro", disse Putin, discursando na abertura da cerimônia da Fifa, realizada em Moscou.

"Foi uma um período de classificação intenso e nosso país está aguardando o início desta competição. Vamos hospedá-la com o mais alto nível de compromisso possível. Sabemos como hospedar nossos amigos, nossa hospitalidade é famosa. Estamos orgulhosos de sediar a Copa do Mundo", ressaltou.