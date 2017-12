Fifa inicia sorteio de grupos da Copa do Mundo de 2018

A Fifa deu início à cerimônia de sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O evento ocorre em Moscou e o presidente Vladimir Putin fez o discurso de abertura, ressaltando que o país está "ansioso" para receber as seleções e os torcedores no país.

As 32 seleções estão divididas em quatro potes com oito times em cada um. O Brasil está no pote 1 e será cabeça de chave do seu grupo. A seleção de Tite poderá cair no mesmo grupo da Inglaterra, Espanha, Colômbia ou Uruguai.

A seleção da Rússia, anfitriã da Copa do Mundo, disputou três Copas do Mundo (1994, 2002 e 2014), e em nenhuma delas passou da fase de grupos.