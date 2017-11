Madson destaca "jogo do ano" para o Vasco, que pode garantir vaga na Libertadores

Pensando em seu último compromisso no ano, a equipe do Vasco da Gama seguiu a sua preparação no Campo Anexo de São Januário, na manhã de quarta-feira (29/11). A expectativa para a partida diante da Ponte Preta é grande, isso porque o Gigante da Colina depende apenas do próprio resultado para confirmar presença na Libertadores 2018. Após o treinamento, o lateral-direito Madson conversou com a imprensa e falou sobre a semana decisiva para o Cruzmaltino.

- A expectativa é a melhor possível. O professor Zé Ricardo e todo o grupo estão buscando fazer uma excelente semana de trabalho, de forma tranquila. Essa é a semana do ano, teremos pela frente o jogo do ano e estamos focados para buscar essa vitória e a sonhada vaga na Libertadores. O rebaixamento da Ponte Preta não muda em nada o panorama do jogo. Tivemos um exemplo disso diante do Cruzeiro. Mesmo já classificados para a Libertadores, eles fizeram uma partida difícil contra a gente, de muita pressão. Creio que aqui será do mesmo jeito. Os jogadores que vierem, vão querer honrar a camisa que vestem. Nós estamos preparados e pensando somente em vencer, para fechar o ano com o nosso objetivo cumprido - afirmou.

Olhando para a temporada, o jogador vascaíno exaltou a evolução constante da equipe. Para Madson, a chegada do técnico Zé Ricardo foi importante para a mudança de comportamento do time, assim como a entrada de novas peças foi fundamental para o trabalho defesa.

- Quando o Zé chegou, tivemos um período para trabalhar juntos. Nesse tempo ele conseguiu atuar no nosso sistema de jogo, com muita conversa também. Ele é um treinador que chama os atletas e conversa, passa as ideias dele. Conseguimos assimilar isso muito rápido. A entrada de alguns jogadores também nos ajudou muito, como o Ramon e o Anderson Martins. Elevaram o nosso sistema defensivo, ao lado de todo o grupo. O conceito do Zé Ricardo foi importante para o nosso trabalho, ele está de parabéns. Que bom que o time mudou e estamos em um momento bom para chegar na Libertadores - disse.

A presença no G7 não surpreende o lateral-direito, que reafirmou o empenho do time em perseguir seu grande objetivo no Campeonato Brasileiro. Madson destacou a confiança do clube e da comissão técnica, importantes durante a trajetória no Brasileiro.

- Pela grandeza do Vasco da Gama, incomodou ver as pessoas fazendo questionamento sobre rebaixamento. Mas nosso objetivo sempre foi brigar lá em cima, nosso e do presidente. O Zé Ricardo também tem uma parcela de responsabilidade enorme nessa evolução da equipe. A chegada dele foi importante, ele propôs um novo comportamento tático e o principal foi que passamos a sofrer menos gols. Os jogadores elevaram seu futebol, a exemplo do nosso companheiro Wellington. Ele está atuando de uma forma totalmente diferente do primeiro turno, hoje é um dos pilares do nosso time e vive um ótimo momento. Estamos focados, trabalhando forte e esperamos finalizar esse ano com chave de ouro - concluiu.

