O meia Lucas Lima é novo reforço do Palmeiras. Aos 27 anos, o jogador assinou contrato com o Verdão e será mais uma opção para o técnico Roger Machado a partir da próxima temporada. O vínculo, válido por cinco anos, terá validade a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

Com passagens pela Seleção Brasileira – foram 13 jogos e dois gols –, o atleta, natural de Marília, no interior de São Paulo, defendeu o Santos nas últimas quatro temporadas. Antes, passou por Sport, Internacional e Inter de Limeira.

Lucas Lima acerta e será reforço do Palmeiras na temporada 2018

Lucas Lima conquistou o Paulistão 2015 e 2016, pelo Santos. Entre os prêmios individuais, o meia foi eleito melhor jogador da Copa do Brasil 2015, fez parte da seleção do Campeonato Paulista em 2015 e 2016 e ganhou o troféu Craque da Galera no Paulista de 2016.

Com site oficial do Palmeiras