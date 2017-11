Grêmio vence o Lanús por 2 a 1 e conquista o tri da Libertadores

A noite do dia 29 de novembro de 2017 ficará na lembrança de todos os gremistas espalhados pelo mundo. Os torcedores assistiram à grande vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Lanús e, por fim, a conquista do Tricampeonato da América.

O time de Renato, iniciou a partida marcando no campo de ataque, complicando a saída de bola argentina. E foi eficaz. Aos 27 minutos, em um descuido da defesa, Fernandinho conseguiu roubar a bola antes do meio-campo e saiu em velocidade. Com confiança, avançou e mandou uma bomba na saída de Andrada. Que golaço, o primeiro do atacante na competição.

Mas o Grêmio queria mais. Manteve a sua marcação alta, não deu sossego para o time da casa e aos 41', Jailson acionou Luan meio, driblou três marcadores e encobriu Andrada. Que baita gol!

O Grêmio voltou completo para a etapa complementar, mas aos 5', Arthur precisou ser substituído por ter sofrido uma falta forte ainda no final do primeiro tempo - Michel ocupou o seu lugar. Aos 27', o Lanús conseguiu descontar com um gol de pênalti, convertido por Sand.

A segunda alteração foi feita aos 30 minutos, quando Renato tirou Lucas Barrios para colocar Cícero. Já Bressan sentiu dores no adutor e acabou substituído por Rafael Thyere, aos 37'. O jogo seguiu disputado e infelizmente Ramiro acabou expulso por levar dois amarelos após cometer falta sobre Marcone.

Mas isso não segurou o Tricolor, que manteve a garra e a vontade de erguer essa Copa. Quase marcou o terceiro, com Luan, aos 44', mas ficou no 2 a 1.

O jogo:

Primeiro Tempo

A saída de bola foi do Tricolor que logo aos três minutos sofreu uma falta na intermediária de ataque. Depois da cobrança curta, Fernandinho foi acionado na esquerda e por pouco não chegou antes de Andrada, que obrigou a sair jogando com os pés, mandando a bola para longe.

Aos 5 minutos, Ramiro ia recebendo passe em boas condições, mas Guerreño cometeu uma falta forte sobre o volante. Na cobrança frontal, Edilson bateu de direita, mas carimbou a barreira. Edilson mesmo pegou a sobra e viu Ramiro na esquerda. Fez o lançamento, mas mandou muito forte.

Depois de trabalhar muito bem a bola, envolvendo os jogadores no campo de ataque, Luan recebeu e abriu na esquerda. Fernandinho cortou pra perna esquerda e chutou, mas Andrada caiu para defender.

O Lanús chegou aos 9', com Silva, que recebeu no meio e arrematou de longe. A bola passou por sobre a meta de Marcelo Grohe.

Aos 14', o Grêmio chegou bem. A bola foi alçada na área, Ramiro escorou de cabeça para Lucas Barrios, que dominou e chutou de direita, mas o centroavante pegou mal, mandando pela linha de fundo, à direita da meta argentina.

Três minutos depois, o time argentino teve uma falta a seu favor na intermediária, pelo lado esquerdo. Pasquini foi para a cobrança, colocou na área, mas Geromel cortou de cabeça, mandando pra longe.

Já aos 22', o Grêmio tramou pela esquerda. Fernandinho fez o pivô e cruzou na área, mas a defesa afastou pra lateral. Na sequência, Luan colocou na área para Jailson, mas Andrada saiu do gol para fazer a defesa.

A equipe argentina teve outra chance em cobrança de falta da meia esquerda. Marcone colocou na área e Marcelo Grohe saiu de soco, já ativando o contra-ataque gremista. A defesa se atrapalhou e Fernandinho conseguiu roubar a bola no campo de defesa. Saiu em velocidade e mandou um chutaço, na saída de Andrada. Que golaço, aos 27 minutos!!!

Aos 29', o Lanús teve uma grande chance em cobrança de falta. Velazquez cobrou uma falta buscando o ângulo esquerdo, mas Marcelo Grohe fez uma grande defesa, que a torcida comemorou como mais um gol.

O Grêmio não demorou a responder e aos 30', mais uma grande chance. Ramiro fez uma inversão de jogo para Edílson, que chutou cruzado. Arthur tentou mandar a gol, mas a bola foi pra fora.

Aos 35', Luan roubou a bola no campo de ataque e saiu driblando os marcadores. Tentou colocar a bola no centro da área, mas Andrada fez a defesa. Três minutos depois, Ramiro recebeu no meio e chutou de longe, mas pra fora, à direita de Andrada.

O Lanús chegou. Martinez recebeu da direita e chutou a gol, mas mandou pra fora, à esquerda da meta de Marcelo Grohe.

O Grêmio trabalhou a bola e inverteu o jogo da esquerda para direita, onde Luan recebeu e arriscou, mas mandou por sobre o gol argentino, aos 40'.

E ele seguiu insistindo. Um minuto depois, aos 41', Luan recebeu no meio um passe de Jailson, driblou três marcadores e encobriu Andrada. Que baita gol!

Aos 43', o Lanús tentou descontar com uma boa jogada. Sand acionou Martínez, que tabelou com Gómez e chutou, mas mandou para fora. Não entra não!

E o Grêmio buscou ampliar, não dando sossego para os argentinos. Bruno Cortez deu um passe Lucas Barrios. Ele recebeu na direita e mandou a gol, mas a bola bateu pela rede lateral.

Jogo finalizou aos 47'.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação.

A primeira oportunidade foi do Lanús, em cobrança de escanteio. Pasquini colocou no interior da grande área, mas Barrios cortou. Aos 3', Velázquez avançou com a bola e chutou forte, mas carimbou Bressan.

O Grêmio desceu pela direita, com Luan, que acionou Ramiro, mas a bola bateu na mão de Pasquini.

Substituição: Saiu Arthur, por lesão e entrou Michel, aos 5'.

O Tricolor tentou com Fernandinho, aos 8 minutos. Ele desceu pela esquerda, foi a linha de fundo e acabou dividindo com o marcador, que o derrubou, mas nada foi assinalado. O Lanús respondeu também pela esquerda. Sand fez um cruzamento, mas Michel conseguiu o corte.

Os argentinos pressionaram e aos 10' tiveram boas chances. Depois de bate-rebate na área gremista, a bola sobrou para Sand que chutou a gol, mas mandou pra fora, por sorte. Mais uma vez no ataque, dois minutos depois, o Lanús teve uma chance em falta da extrema direita, próximo a linha de fundo. A bola foi alçada na boca do gol, Geromel afastou e Ramiro completou.

Aos 19', uma boa chance gremista. Ramiro cobrou uma falta, alçando a bola na área. Barrios pegou e mandou de cabeça, mas por sobre a meta.

O Lanús teve um pênalti a seu favor aos 25 minutos. Sand foi para a cobrança e bateu no canto direito de Marcelo Grohe.

Aos 29', Marcone arrematou uma bola de longe, mandando pra fora.

Substituição: Saiu Lucas Barrios, entrou Cícero, aos 30'.

Os argentinos tiveram uma cobrança de escanteio alçada na área, mas a bola acabou indo muito forte, saindo pela linha de fundo. Tiro de meta!

Com 34 minutos, no contra-golpe, o Grêmio tentou com Cícero, que percebeu Andrada está adiantado e tenta encobri-lo, mas pegou mal.

Depois de cobrança de escanteio no primeiro poste, os jogadores argentinos conseguiram desviar, mas Marcelo Grohe fez a defesa.

Substituição: Saiu Bressan, por sentir dores e entrou Rafael Thyere, aos 36'.

Aos 37', Ramiro cometeu falta sobre Marcone e acabou expulso do jogo. O Grêmio com um a menos.

O Lanús teve ainda uma cobrança de escanteio alçada na área, zaga afastou e no rebote, Marcone ajeitou de peito pra perna esquerda, mas pegou mal demais, mandando pra fora.

Aos 44 uma grande chance do Tricolor. Fernandinho deu um bom passe para Luan, que recebeu, entrou sozinho na área e tentou deslocar Andrada, mas desta vez acabou mandando pra fora. Por pouco não ampliou o marcador.

Jogo finalizou aos 50 minutos.

Com site oficial do Grêmio