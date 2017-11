Como funcionará o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo?

A partir desta sexta-feira (1º), as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2018, que será realizada a partir de 14 de junho, na Rússia, saberão quem vão enfrentar na fase de grupos da competição - bem como seus dias e horários de jogos.

Nesta semana, a Fifa anunciou as regras para o sorteio, que começará a partir das 13h (horário de Brasília), definindo que haverá dois times europeus em seis grupos e uma seleção do Velho Continente em outros dois.

Isso porque a Europa é a região com mais países na disputa e, com essa configuração, não há risco de uma chave ficar sem um representante europeu. Já as outras confederações não poderão ter duas equipes no mesmo grupo.

Pôster oficial da Copa da Rússia foi divulgado nesta semana

Confira os principais detalhes do sorteio:

As 32 seleções serão divididas em oito grupos de quatro equipes, assim como aconteceu no último Mundial, disputado no Brasil, e seus nomes estarão separados em quatro potes.

O primeiro é o dos cabeças de chave: os sete melhores colocados no ranking da Fifa (Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França) e a Rússia, anfitriã do evento.

No pote dois, estão as seleções de Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia; no três, Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã; e, no quatro, Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

A única posição já definida antes do sorteio é a da Rússia, que, por ser a "dona da casa", estará na posição A1. Por isso, a bolinha com o nome do país terá uma cor diferente - vermelha, enquanto as demais serão azuis. Todas as outras serão escolhidas na sorte.

Após mostrar o bilhete com o nome da Rússia, inicia o sorteio de fato. A primeira definição será a dos grupos dos sete cabeças de chave restantes - B1 a H1. A partir de então, começa a separação das equipes pelas ordens dos potes: 2, 3 e 4.

Também será sorteada a posição de cada seleção no grupo, pois isso interfere na sequência dos jogos. Por exemplo, quem for o A2 fará a partida de abertura da competição contra a Rússia.

No entanto, pode acontecer uma alteração nesse momento, caso uma seleção de uma confederação, que não seja a Uefa, caia no mesmo grupo de uma equipe de seu continente. Por exemplo, se o Uruguai for sorteado para a chave do Brasil, ele será automaticamente repassado para o próximo grupo - desde que a cabeça de chave não seja a Argentina.

De acordo com a Fifa, o sorteio das equipes deve demorar cerca de 30 minutos, mas a transmissão - que conta com shows e vídeos - deve ser de uma hora.

A apresentação do sorteio está a cargo do ex-jogador inglês Gary Lineker e da russa Maria Komandnaya. Para ajudar no sorteio das bolinhas, sete representantes de cada uma das seleções que já conquistaram a Copa do Mundo participarão do evento.

Os escolhidos pela Fifa foram o brasileiro Cafu, o argentino Diego Maradona, o italiano Fabio Cannavaro, o uruguaio Diego Forlán, o inglês Gordon Banks, o francês Laurent Blanc e o espanhol Carles Puyol.

Já o alemão Miroslav Klose, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, será o responsável por levar o desejado troféu ao palco. Entre os "convidados de honra" da entidade para o sorteio, que não terão a função de ajudar na escolha, mas acompanharão o evento, estão os brasileiros Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, o holandês Clarence Seedorf e o alemão Lothar Matthäus.