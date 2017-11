Camisas de Pelé e Maradona são leiloadas na Itália

A histórica camisa 10 de Diego Maradona no Napoli, uma camisa que Pelé usou em 1971, as luvas do goleiro Dino Zoff na Copa do Mundo de 1982 e diversas outras relíquias do futebol irão a leilão na Itália no dia 14 de dezembro. O evento será realizado pela casa Bolaffi, na cidade de Turim, no norte da península. Essa será a terceira edição dos leilões de objetos esportivos.

Entre as dezenas de camisas que vão estar "em disputa", há uma da seleção italiana usada pelo o craque Luigi Riva na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. O valor da relíquia estará entre seis e sete mil euros.

Ainda serão leiloadas algumas camisas de Pelé, Paul Gascoigne, Gabriel Batistuta, Kaká, Rui Costa e outros grandes craques.

Estarão disponíveis também as faixas de capitão que Javier Zanetti e Roberto Baggio utilizaram ao longo da carreira.