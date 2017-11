Torino jogará de verde para homenagear Chapecoense

Vítima de um desastre aéreo em 1949, o Torino jogará sua próxima partida no Campeonato Italiano, no próximo sábado (2), contra a Atalanta, vestido de verde para homenagear a Chapecoense.

A iniciativa é fruto de uma promessa feita pelo presidente do clube italiano, o empresário Urbano Cairo, à diretoria do time catarinense. A camisa verde terá edição limitada de 1,5 mil exemplares, e parte dos recursos arrecadados com as vendas será destinada às famílias dos mortos no desastre aéreo que dizimou a delegação da Chape há exato um ano.

"Para não esquecermos, para estarmos próximos de maneira concreta. Toro e Chape, unidos pelo destino, amigos para sempre", diz uma mensagem publicada no site oficial do Torino. Em 4 de maio de 1949, o avião que levava os jogadores do clube italiano se chocou contra a Basílica de Superga, em Turim, matando as 31 pessoas a bordo.

Apelidada de "Grande Torino", aquela equipe conquistara cinco títulos nacionais na década de 1940 e era a base da seleção italiana da época, sendo reconhecida como um dos melhores times da história do país.

Já o acidente aéreo da Chapecoense aconteceu na noite de 28 de novembro de 2016 (no horário colombiano), perto do Aeroporto de Medellín, onde o clube catarinense disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

Ao todo, 71 pessoas morreram, incluindo 19 jogadores, o técnico Caio Júnior, dirigentes, jornalistas e tripulantes. No início do ano, chegou-se a cogitar que Toro e Chape fariam um amistoso, mas a partida acabou não saindo do papel.