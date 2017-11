Fifa lança pôster da Copa do Mundo da Rússia

A Fifa lançou nesta terça-feira (28) o pôster para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia a partir de junho do ano que vem.

O desenho, que segue o "construtivismo russo", tem como destaque a figura do ex-goleiro Lev Yashin (1929/1990), que disputou quatro Mundiais (1958, 1962, 1966 e 1970) e continua a ser o único goleiro da história a ganhar uma "Bola de Ouro" como o melhor do mundo.

"O pôster oficial da Copa do Mundo de 2018 é um reflexo verdadeiro da herança artística e futebolística russa. Nós estamos muito orgulhosos dessa bonita representação que retrata um ícone importante e celebra a chegada do torneio em solo russo", disse a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, em nota no site da entidade.

Já o chefe do comitê organizado local, Vitaly Mutko, afirmou que a escolha de Yashin, "um símbolo do futebol russo", "se tornará um dos mais memoráveis símbolos da Copa do Mundo".

Pôster da copa de 2018 foi divulgado

A obra foi criada pelo artista russo Igor Gurovich, que destacou que "o estilo soviético nas propagandas do pós-construtivismo das décadas de 1920 e 1930, que tem uma linguagem única" e que se tornou "um dos mais importantes e reverenciados elementos da cultura da Rússia".

Gurovich é membro da Academia de Design Gráfico da Rússia e trabalhou em diversos projetos relacionados ao esporte, como o design dos uniformes da seleção russa para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, disputados em Salt Lake City, e a marca do torneio de tênis Kremlin Cup, entre 1997 e 1999.

O anúncio do pôster ocorre dias antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para o dia 1º de dezembro.