Benevento perde mais uma e chega a 14 derrotas seguidas no campeonato italiano

O novato Benevento, que disputa neste ano sua primeira temporada na elite do futebol italiano, perdeu da Atalanta nesta segunda-feira (27) por 1 a 0 e chegou a sua 14ª derrota em 14 jogos na Série A, pior desempenho na história das cinco principais ligas europeias (Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha).

O único gol da partida foi marcado por Bryan Cristante, aos 30 minutos do segundo tempo. Após ter conseguido o acesso inédito na temporada passada, o Benevento segue sem pontuar na primeira divisão do Campeonato Italiano e está na lanterna da competição, nove pontos atrás do Hellas Verona.

O clube já até trocou de técnico - demitiu Marco Baroni e contratou Roberto De Zerbi -, mas ainda não conseguiu um empate sequer. Em alguns casos, a derrota veio já nos minutos finais das partidas. Por outro lado, a Atalanta, que segue firme na Liga Europa, está na 10ª posição da Série A, com 19 pontos.