Aos 43 anos, Zé Roberto se aposenta do futebol

Aos 43 anos, o experiente lateral Zé Roberto se aposentou oficialmente do futebol na noite desta segunda-feira (27). O atleta foi o capitão do Palmeiras durante os 90 minutos na vitória do time contra o Botafogo por 2 a 0.

Antes da partida começar, Zé Roberto recebeu uma placa de homenagem do clube e foi aplaudido pelos jogadores das duas equipes - e por toda a torcida. Ao fim do jogo, ele foi ovacionado de pé pelo estádio ao dar a volta olímpica, em meio a muitas lágrimas, e homenagens de todos que estavam em campo.

"Três dias que eu não durmo esperando chegar esse momento, muita tensão antes do jogo. [..] Eu termino um ciclo vitorioso, não poderia deixar de encerrar com uma vitória. Saio feliz por tudo aquilo que contribuí para o futebol. Cada dia foi um aprendizado para mim. Eu escolhi o clube para encerrar minha carreira, o Palmeiras, pela identificação que tive com os torcedores", disse ao canal "SporTV" ao fim da partida.

Jogador começou carreira em 1994

Zé Roberto começou sua carreira na Portuguesa, em 1994, e passou por grandes clubes europeus, como o Real Madrid e o Bayern de Munique. Além disso, ele disputou a Copa do Mundo de 1998 pela seleção brasileira - sendo que era o último atleta brasileiro ainda em atividade que participou daquele Mundial.

Ao todo, Zé completou 1.161 jogos e marcou 122 gols, tendo atuado também como volante e meia, além da lateral-esquerda.