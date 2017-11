Belotti dá camisa do Torino de presente a filho de Bonucci

Torcedor fanático do Torino e grande fã do atacante Andrea Belotti, o filho mais velho do zagueiro Leonardo Bonucci, Lorenzo, recebeu neste domingo (26) o uma camisa da sua equipe de coração, após a partida entre Torino e Milan.

Bonucci, sabendo da paixão do filho pela equipe granata, pediu para que Belotti encontrasse Lorenzo nas arquibancadas e dar o presente. No entanto, o artilheiro Belotti não saiu do encontro com seu fã de mãos vazias: o filho de Bonucci, após receber a camisa, deu para o atacante do Torino o cachecol que estava usando.

O momento foi registrado por um vídeo, que logo viralizou nas redes sociais.

Belotti chegou ao Torino no ano de 2015 e, pelo seu faro de gols apurado, virou ídolo da equipe de Turim em pouco tempo. Nesta temporada, o atacante marcou três gols em 11 partidas.