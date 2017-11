Vasco mira Libertadores em visita ao Cruzeiro

Belo Horizonte (MG) - Na nona colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos conquistados, o Vasco busca ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores a duas rodadas do fim da disputa. Para isso um passo importante é derrotar o Cruzeiro neste domingo (26), a partir das 17h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Após a derrota de 3 a 1 para o Atlético-PR, no Sul, a luta ficou complicada, mas mesmo assim existe otimismo.

"Temos que impor o nosso ritmo de jogo e fazermos grandes jogos nesta reta final para atingirmos o nosso objetivo. A partida contra o Cruzeiro é muito complicada, pois o adversário é qualificado e entra em campo tranquilo. Mas temos que acreditar e colocar em campo todo o nosso desejo de garantirmos essa vaga na Copa Libertadores". disse o lateral-direito Madson.

A preocupação de Madson se explica não apenas pelas orientações passadas pelo técnico Zé Ricardo ao longo da semana, mas também pelo fato de o Cruzeiro, que vem de empate por 1 a 1 com o Vitória em Salvador (BA), estar tranquilo, pois já garantiu a vaga na Copa Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil. Essa aparente tranquilidade, que poderia servir de desmotivação, é minimizada pelos cruzeirenses, que garantem motivação.

"Nós não vamos entrar em campo pensando em facilitar para nenhum adversário, até porque nunca ninguém teve pena da gente quando estivemos mal na tabela de classificação. Temos que ir a campo e buscar o resultado positivo", disse o meia Alisson.

Os comandados do técnico Mano Menezes têm discursos parecidos. "O Cruzeiro respeita a competição e não tem nada a ver com o interesse dos outros clubes nos jogos. Temos que ir a campo e dar o nosso melhor", avisou o volante Henrique.

Ciente de que não basta apenas vencer seus dois jogos restantes, já que depende de tropeços dos seus oponentes que estão melhores colocados, os vascaínos garantem pensar apenas no próprio jogo.

"Temos que fazer a nossa parte. De nada vai adiantar as rodadas ajudarem se a nossa equipe não conseguir fazer o resultado em campo. O respeito aos nossos últimos adversários existe, mas temos que ir a campo e vencer, pois temos um grande objetivo", disse o meia Nenê.

Em termos de escalação o Cruzeiro tem reforços. O zagueiro Murilo, livre de dores na coxa direita, vai a campo. Mas as boas notícias não param por aí. Os meias Thiago Neves e Robinho, que cumpriram suspensão contra o Vitória, reaparecem nas vagas de Rafinha e de Jonata, com o uruguaio De Arrascaeta atuando no ataque.