Sport vence o Fluminense por 2x1 no Maracanã

Com garra e técnica, o Sport conseguiu uma boa vitória na briga contra o rebaixamento ao vencer o Fluminense por 2x1, neste sábado (26), no Maracanã. O jogo foi pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time pernambucano foram marcados por André. O Sport se impôs e não teve dificuldade para conseguir os três pontos diante de um apático Fluminense, que tem 46 pontos ganhos e ocupa a 14ª colocação na tabela. Marcos Junior fez um gol de bicicleta para os tricolores. A torcida do Fluminense vaiou o time.

Agora, o Sport está em 16º lugar com 42 pontos. Na zona do rebaixamento encontram-se o Vitória (40 pontos), Ponte Preta (39), Avaí (39) e Atlético Goianiense (34). O Sport torce por um empate entre Ponte Preta e Vitória para permanecer fora do rebaixamento.