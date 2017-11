Sesc RJ vence o Camponesa/Minas fora de casa e segue invicto na Superliga feminina

O Sesc RJ venceu mais um grande desafio neste domingo (26) ao derrotar o Camponesa/Minas por 3 sets a 1 jogando fora de casa, em Belo Horizonte. A partida, válida pela nona rodada da Superliga feminina 17/18, teve parciais de 15x25, 25x23, 25x19 e 25x21. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho segue invicta e na vice-liderança da competição. O próximo jogo é contra o atual líder, o Dentil/Praia Clube na próxima sexta-feira, (1º), na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro.

A equipe saiu jogando com Roberta (levantadora), Monique (oposta), Mayhara (central), Juciely (central), Drussyla (ponteira), Peña (ponteira) e Fabi (líbero). No primeiro set, o Sesc RJ não ofereceu muita resistência ao Camponesa/Minas, que jogou completamente à vontade, com apoio da torcida. A parcial fechou em 15x25, após uma sucessão de erros de recepção e de ataque da equipe carioca. Ainda no início do set, Vivian substituiu Mayhara, que sentiu a parte interna da coxa.

Equipe fluminense segue invicta e na vice-liderança da competição

Já no segundo set, o Sesc RJ fez um bom início e manteve-se à frente do placar todo o tempo. Após discussão com a arbitragem, Drussyla foi expulsa do set, sendo substituída por Kasiely. A partir daí, o que poderia ter sido um motivo para desequilibrar a equipe, teve o efeito contrário e o Sesc RJ voltou a se entrosar e retomou o controle da partida. O time mineiro chegou a empatar em 13x13 e em 19x19, mas não conseguiu virar e o Sesc RJ fechou o placar em 25x23.

No terceiro e quarto sets (25x19 e 25x21), o Sesc RJ recuperou a concentração e mostrou a força do grupo. A equipe passou a sacar muito bem, quebrou os passes do adversário, teve um bom volume de defesa e aproveitou bem os contra-ataques, com boa atuação de bloqueio em momentos importantes. Kasiely deu equilíbrio na recepção do time e os bons passes permitiram à Roberta usar todas as opções no jogo. O jogo de hoje também marcou a boa estreia da nova contratada, a ponteira Yonkaira Peña.

O troféu VivaVôlei da partida foi para Vivian, que destacou a força do grupo em quadra. “Hoje foi um jogo atípico, com a saída da Drussyla no segundo set, mas isso acabou por unir ainda mais a equipe dentro de quadra. Temos lutado desde o início do ano com adversidades, como lesões de jogadoras importantes, mas isso tem contribuído para nossa união. O que poderia ser um ponto contra acaba se revertendo a favor da nossa equipe”, avalia.

Atual campeã da Superliga, a equipe do Sesc RJ conquistou o título por 12 vezes, vencendo as últimas cinco temporadas de forma consecutiva. Este ano a equipe do técnico Bernardinho já conquistou o Campeonato Carioca vencendo o Fluminense e a Supercopa, torneio que abriu a temporada nacional, com a vitória sobre o Camponesa/Minas por 3x2.