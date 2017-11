São Paulo leva mais de um time de pratas da casa para duelo no Paraná

Tradicionalmente forte nas categorias de base, o São Paulo deu mais uma mostra de que valoriza o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel ao levar 12 jogadores formados em Cotia para o duelo com o Coritiba, marcado para este domingo (26), às 17 horas (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O número representa mais do que um time e passa da metade dos 23 jogadores relacionados para a partida, portanto. Desses 12 atletas, quatro são mais novos e ainda estão sob observação do técnico Dorival Júnior, que os testou durante os treinos das últimas semanas no CCT da Barra Funda.

São eles os meias Igor Gomes e Gabriel Sara, de 18 anos, o atacante Bissoli e o volante Liziero, de 19 anos. Todos enfileiraram uma série de títulos na base e fazem a sua primeira viagem com o elenco profissional. O quarteto foi a solução encontrada por Dorival diante da imensa lista de desfalques para o confronto na capital paranaense.

São nove ausências no total: Petros (suspenso), Hernanes e Lucas Pratto (leve estiramento na coxa direita), Maicosuel (entorse no joelho direito), Marcinho (contratura na coxa esquerda), Jonatan Gomez (tendinite no joelho direito), Bruno (cervicalgia), e Morato e Wellington Nem (cirurgias no joelho direito).

Além dos quatro garotos, há outros oito jogadores revelados pelo São Paulo que viajaram para Curitiba: o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Júnior Tavares, os volantes Éder Militão e Araruna, os atacantes Brenner e Paulo Boia, e os meio-campistas Shaylon e Thomaz. Este último não atuou em Cotia, mas se formou jogando no futsal e no campo do clube do Morumbi.

Dos 12 jogadores mencionados, contudo, apenas cinco deverão iniciar entre os titulares: Rodrigo Caio, Éder Militão, Araruna, Shaylon e Brenner. Os dois primeiros, inclusive, são os únicos que atuam com frequência como titulares, já que os outros três ficarão encarregados de suprir as ausências de Petros, Hernanes e Lucas Pratto, respectivamente.

Com 46 pontos, o São Paulo ocupa o 13º lugar do Campeonato Brasileiro e está livre do risco de rebaixamento. O time, no entanto, alimenta esperanças de conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Para isso, além de vencer o Coritiba, terá que derrotar o Bahia na rodada derradeira e torcer por uma combinação de resultados.