Santos tenta repetir time de Diego, Robinho e Elano contra o Flamengo

O Santos visita o Flamengo neste domingo (26), na Ilha do Governador, às 19 horas (de Brasília), buscando garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa de apenas um ponto. Porém, se triunfar, os comandados de Elano podem atingir um feito que não acontece desde 2003, no primeiro ano dos pontos corridos no Brasileiro.

Se vencer no Rio, o Peixe terá conquistado os seis pontos diante do Fla, já que no primeiro turno o jogo foi 3 a 2 para o Alvinegro Praiano. A única vez que os paulistas conseguiram a dobradinha contra o Rubro-Negro foi em 2003, na época de Diego, atualmente flamenguista, e Robinho na Vila. O próprio Elano também fazia parte do elenco.

Na ocasião, o jogo do primeiro turno, no Maracanã, foi 2 a 0, com gols de Léo e Elano. No segundo duelo, na Vila, o atual treinador do Santos deixou sua marca novamente, e o zagueiro Alex também fez. Edilson marcou para os cariocas, definindo o 2 a 1.

Desde então, nas 13 edições seguintes com o formato de pontos corridos, em nenhuma o Santos conseguiu seis pontos frente ao Flamengo, o que pode acontecer agora em 2017. Ao todo, em 29 jogos, foram oito triunfos paulistas, com 12 empates e nove vitórias do Rubro-Negro.

Em 2003, quando alcançou 100% contra o time da Gávea, o Peixe terminou o Nacional em segundo lugar, atrás apenas do Cruzeiro. Dependendo dos resultados nas rodadas finais, mais uma vez o Santos, com 59 pontos, pode finalizar atrás apenas do líder, dependendo de tropeços de Grêmio (61) e Palmeiras (60), rivais na briga.