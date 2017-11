Ponte Preta e Vitória fazem jogo de vida ou morte por permanência

Lutando ponto a ponto pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Vitória fazem um confronto de vida ou morte neste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Dependendo do resultado da partida, válida pela 37ª e penúltima rodada do torneio nacional, a Macaca pode até já ter seu rebaixamento confirmado, enquanto que o Rubro-Negro baiano pode ficar muito próximo da queda.

A situação do Vitória para o jogo é menos desfavorável que a do adversário, mas uma derrota pode ser determinante para a queda. O Rubro-Negro possui 40 pontos e, caso vença, irá para a última rodada dependendo somente de si para escapar do rebaixamento. Em caso de revés, porém, a equipe dependerá de outros resultados.

Sabendo da importância do jogo, o técnico Vagner Mancini, despistou sobre a escalação. O treinador chegou a fazer testes abertos para a imprensa no treino da última quarta-feira, mas não revelou qual das formações irá utilizar.

"O que fiz foram situações que podem acontecer, mas não quer dizer que este será o time, até porque vocês (imprensa) estavam filmando. Não posso dar armas ao Eduardo (Baptista), que é um bom treinador", afirmou. "Tive que fazer alguns ajustes e falo de mudanças de peças dentro daquele time que pode nos dar resultados fora de casa. Nossa campanha como visitante é muito satisfatória (sete vitórias, cinco empates e seis derrotas), por isso há boas chances de manter a equipe que vem jogando", completou.

Nos treinamentos da semana, Vagner Mancini realizou diversos testes. Com isso, a equipe para o duelo segue com algumas peças indefinidas. Duas novidades em relação à lista de relacionados é o retorno do lateral Caíque Sá, que cumpriu suspensão, e do volante e capitão Willian Farias, que se recuperou de uma grave lesão no joelho e, mesmo com sua importância no time, ainda deve ficar no banco de reservas.

Pelo lado da Ponte Preta, que é a 17ª colocada com 39 pontos, a pressão é ainda maior. Se perder para o Vitória e o Coritiba conseguir apenas um empate contra o São Paulo no Couto Pereira, a Macaca estará matematicamente rebaixada para a Série B com uma rodada de antecedência.

Por isso, para o volante Élton, a partida é uma final. "Ainda está nas nossas mãos e depende só de nós. Estamos confiantes, concentrados, dando o máximo e vamos viver um jogo após o outro. Ainda restam dois jogos, mas o pensamento é todo nesse de domingo contra o Vitória. É uma final", afirmou.

Na escalação, o técnico Eduardo Baptista afirmou que não terá "muito o que mudar". No entanto, estas modificações podem ser três. Na zaga, Rodrigo foi liberado pelo departamento médico e deve entrar no lugar de Yago. Já entre os volantes, há a possibilidade de duas mudanças. Élton, que retorna de suspensão, entra no lugar de Naldo. Já no outro posto do setor de marcação, Wendel e Fernando Bob brigam pela vaga.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X VITÓRIA

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 26 de novembro de 2017, domingo

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (ambos MG)

PONTE PRETA - Aranha, Nino Paraíba, Rodrigo, Luan Peres e Jeferson; Élton, Wendel(Fernando Bob), Danilo Barcelos e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho

Técnico: Eduardo Baptista

VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace e Geferson; Ramon, Uillian Correia, Fillipe Soutto e José Welison(Yago); David e Tréllez(Neilton)

Técnico: Vagner Mancini