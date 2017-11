Nelson Mufarrej é eleito e assume presidência do Botafogo em janeiro

O Botafogo já tem novo presidente. Em eleição realizada neste sábado (25), Nelson Mufarrej foi escolhido como mandatário para o triênio 2018/2020. A posse acontecerá no primeiro dia útil do próximo ano.

Ao todo, o novo comandante, candidato da situação, recebeu 816 votos, de um total de 1100. Marcelo Guimarães teve 269, com dois em branco e 13 nulos.

"Nossa proposta de campanha é o prosseguimento e a consolidação da reconstrução do Botafogo com os pés no chão, controle orçamentário rígido, responsabilidade fiscal e também gestão transparente. Esse é o nosso pilar. Vamos fazer tudo para que a gente possa conseguir os títulos que todos nós queremos", destacou Mufarrej.

O atual presidente, Carlos Eduardo Pereira, será o vice-presidente geral na próxima gestão. Como venceu a eleição, a chapa de Nelson poderá colocar 140 conselheiros no Corpo Transitório do Conselho Deliberativo. Como recebeu mais de 20% dos votos, Guimarães terá direito a incluir 14 membros no grupo.

Esta foi a última eleição para triênio no clube de General Severiano. A partir de 2020, os mandatos serão de quatro anos, sem permissão para reeleição.