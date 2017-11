Ex-Chapecoense, herói do título do América dedica taça a vítimas do acidente

Um ano após o acidente que vitimou 71 pessoas no voo da Chapecoense, o zagueiro Rafael Lima dedicou o título da Série B, conquistado na tarde deste sábado, no Independência, com a vitória por 1 a 0 sobre o CRB, aos familiares e atletas que faleceram na tragédia.

"Sem dúvida nenhuma a minha família, Deus que me capacitou, esse grupo que está aí. Eu quero agradecer todas as pessoas que me trouxeram pra cá, mas para todas as famílias daqueles guerreiros que infelizmente não estão entre nós", destacou o jogador.

Rafael Lima chegou na Chapecoense em 2012. Ele permaneceu até o fim de 2016. Na época, o jogador sofreu uma lesão, jogos antes da tragédia com o voo da Chapecoense e, por uma opção do técnico Caio Júnior, ficou em Santa Catarina.

Agora ele é herói. Foi dele o gol que garantiu o título da série B para o Coelho. A partida estava bastante nervosa, o Internacional vencia em Porto Alegre e ia levando a taça. Mas, na metada do segundo tempo, Rafael Lima aproveitou sua única chance do jogo para empurrar a bola para o fundo das redes. Ele dedicou o troféu também aos parentes das vítimas.

"Eu tinha amigos lá. Eu conheço as esposas, elas perderam pessoas queridas, familiares. Pessoal, esse título aqui é de vocês também", finalizou.

*Do correspondente Marcellus Madureira, Gazeta Esportiva