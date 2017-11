Dono de dois gols contra o Flu, André bate recorde no Sport

Com os dois gols feitos contra o Fluminense, que garantiram a vitória do Sport em pleno Maracanã, André chegou a 15 no Campeonato Brasileiro 2017, se tornando o maior artilheiro do clube em uma só edição da competição nacional. O atacante superou a marca do companheiro Diego Souza, que anotou 14 tentos no ano passado. O camisa 90, no entanto, minimizou o feito, exaltando o importante resultado na luta contra o rebaixamento.

"Acho que o objetivo é sempre melhorar, um pensamento não só meu mas de todo o grupo. Tem muita gente aqui que fez um bom campeonato em 2015 e quer fazer melhor. Vamos começar a caminhada nesse domingo para fazer um grande Brasileiro", apontou. "O Diego teve o privilégio de ser artilheiro do Brasileiro com a ajuda do Sport e espero ter essa honra também", completou.

André é também um dos jogadores do Leão que mais balançou as redes no Brasileirão. Ao todo, o jogador possui 28 gols, em dois campeonatos disputados pelo Rubro-negro pernambucano. No topo da lista, desta vez, Diego Souza é quem leva a melhor na 'disputa'. O meia é dono de 37 tentos em quatro edições pelo time de Recife.

Só a vitória interessa ao Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no próximo final de semana. O Leão recebe o campeão Corinthians na Ilha do Retiro. Até o momento, são cinco times com chances de rebaixamento, para três vagas a serem ocupadas na zona da degola. Com a lição de casa feita, neste domingo, os pernambucanos estarão secando os concorrentes pela permanência na Série A. São eles: o Avaí, que recebe o Atlético-PR; o Coritiba, que recebe o São Paulo; Ponte Preta e Vitória, que fazem confronto direto em Campinas.