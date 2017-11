Com gol de ítalo-brasileiro Jorginho, Napoli retoma liderança

Com um gol do ítalo-brasileiro Jorginho, o Napoli derrotou a Udinese por 1 a 0 fora de casa e retomou a liderança do Campeonato Italiano neste domingo (26). O resultado levou o time napolitano aos 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão, que venceu sua partida na rodada.

O único gol do jogo foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, no rebote da cobrança de pênalti.

Já a Roma tropeçou ao empatar com o Genoa, fora de casa, por 1 a 1. Os gols do confronto foram marcados por El Shaarawy, para os visitantes, e por Lapadula. Com o resultado, o time da capital empatou em número de pontos com a Juventus, que ainda joga na rodada contra o Crotone.

No mesmo horário, Milan e Torino empataram em 0 a 0.