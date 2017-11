Avaí e Furacão duelam com objetivos diferentes na Ressacada

Duelando por objetivos diferentes nesta reta final de Campeonato Brasileiro, Avaí e Atlético Paranaense se encontram neste domingo (26), às 17 horas (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, em busca do único resultado que lhes interessa: a vitória. Enquanto os donos da casa ainda brigam contra a zona de rebaixamento, o Rubro-Negro está de olho em uma vaga na Libertadores da América.

O técnico Fabiano Soares não escondeu a satisfação com o desempenho do setor ofensivo do Furacão na vitória sobre o Vasco da Gama e, por isso, não deve mexer muito no time. Uma possível alteração seria colocar Douglas Coutinho como homem de referência no lugar de Ederson, abrindo espaço para a entrada de Sidcley. Paulo André e Jonathan,recuperado de lesão, treinaram e serão reavaliados antes da partida para saber se têm condições. Já o volante Pavez, voltando de suspensão, retoma sua vaga entre os titulares.

Para o meia Guilherme, todos as partidas desse momento da competição são decisivas e vai levar a melhor que conseguir sustentar a mesma intensidade. "Vejo este próximo jogo com a mesma importância. É sempre muito difícil jogar na Ressacada, mas temos que manter o nosso foco na intensidade, na marcação e no comprometimento. Enquanto a matemática nos permitir, vamos em busca desta vaga. Ainda é possível e vamos buscar as vitórias nestes dois próximos jogos, para depois ver a posição que terminaremos", disse.

Pelo Avaí, que vem de um resultado positivo sobre o Palmeiras, só resta vencer as duas últimas partidas e secar os rivais diretos contra o rebaixamento. Para isso, o técnico Claudinei Oliveira espera que a equipe siga reagindo, embora tenha problemas para escalar o time. Júnior Dutra, com dores da coxa, e Rômulo, com uma lesão no ombro, virara dúvidas e só devem ser confirmados ou não momentos antes da partida.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X ATLÉTICO-PR

Local : estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data : 26 de novembro de 2017, domingo

Horário : 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

AVAÍ: Kozlinski; Maicon, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson e Pedro Castro; Marquinhos e Maurinho; Rômulo (Lourenço) e Júnior Dutra (Luanzinho)

Técnico: Claudinei Oliveira

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André (Wanderson), Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González; Guilherme, Felipe Gedoz (Sidcley) e Lucas Fernandes; Douglas Coutinho (Éderson).

Técnico: Fabiano Soares