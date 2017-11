Vôlei feminino do Sesc RJ enfrenta o Camponesa/Minas fora de casa

A equipe feminina de vôlei do Sesc RJ terá um grande desafio pela frente neste domingo (26). A equipe comandada pelo técnico Bernardinho vai até Belo Horizonte encarar o Camponesa/Minas, e precisará suar muito a camisa para continuar invicta na Superliga feminina 17/18. O confronto será realizado na Arena Minas, às 13h, e terá transmissão ao vivo da Rede TV.

Os encontros entre Sesc RJ e Camponesa/Minas costumam ser sinônimos de grandes jogos. Exemplo disso foi a semifinal histórica da Superliga na temporada passada, com a vitória do time carioca decidida apenas no quinto jogo. Os dois times também já se encontraram neste ano, na Supercopa, vencida pelo Sesc RJ no quinto set. Apesar de terem levado vantagem nas últimas, as jogadoras do Sesc RJ sabem que enfrentarão um adversário muito perigoso.

“Jogar contra o Camponesa/Minas é sempre difícil, principalmente enfrentá-las na casa delas, com a presença da torcida. Os últimos confrontos foram marcados pelo equilíbrio entre os times, como foi o caso da semifinal da Superliga no ano passado. Estamos estudando muito para entender o jogo delas e tentar neutralizar jogadoras importantes delas, como é o caso da Hooker, da Rosamaria e da Macris”, analisou Juciely, que retornou ao time nos últimos jogos, após se recuperar de um problema muscular.“É muito bom estar de volta. O importante é que o Sesc RJ é um time que funciona muito bem como grupo e, por isso, estou feliz de voltar a jogar e poder contribuir com a equipe.”

NOVEMBRO AZUL Em todos os jogos até o final deste mês, os torcedores poderão ver as líberos Fabi e Vitória jogando com uniforme azul feito especialmente para a data. A ação faz parte da celebração do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer de próstata.

Atual campeã da Superliga, a equipe do Sesc RJ conquistou o título por 12 vezes, vencendo as últimas cinco temporadas de forma consecutiva. Este ano a equipe do técnico Bernardinho já conquistou o Campeonato Carioca vencendo o Fluminense e a Supercopa, torneio que abriu a temporada nacional, com a vitória sobre o Camponesa/Minas por 3x2.