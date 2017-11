Com multa de R$ 2,7 bi, Messi renova com Barcelona até 2021

O argentino Lionel Messi chegou a um acordo e renovou seu contrato com o Barcelona até junho de 2021, anunciou o clube catalão neste sábado (25). No novo acordo, a multa rescisória foi estipulada em 700 milhões de euros (quase R$ 2,7 bilhões).

Messi chegou ao Barcelona com apenas 13 anos, vindo do argentino Newell's Old Boys. Ele estreou pelo time principal aos 16 anos e, assim que terminar o novo vínculo, terá completado 17 temporadas pela equipe.

A imprensa espanhola especula que esse será o último contrato do argentino com o clube e que, é provável, que ele se aposente na equipe que o revelou aos 34 anos. Ao todo, o astro argentino tem 30 títulos pelo time e marcou 523 gols em 602 jogos.