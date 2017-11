Hamilton dá o troco em Vettel e faz melhor tempo em teste

Os treinos livres desta sexta-feira (24) para o Grande Prêmio de Abu Dhabi foram dominados pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

No primeiro treino, Vettel fez o melhor tempo, mas Hamilton deu o troco e encerrou o segundo treino com o tempo mais rápido, em 1m32s877, contra 1m38s026 do alemão.

O piloto da Ferrari, porém, demonstrou otimismo com a prova do próximo domingo (26), já que ainda está na briga pelo vice-campeonato contra Valtteri Bottas, também da Mercedes.

"Não sei se estou forte o bastante para vencer aqui também, mas foi um dia bom e temos boas sensações", comentou Vettel, confirmando que a equipe da Ferrari já está focada em 2018. Por sua vez, Hamilton já garantiu o título deste ano de maneira antecipada. Os carros voltam à pista neste sábado às 8h00 (horário de Brasília) para o terceiro treino livre em Abu Dhabi. A classificação será às 11h.