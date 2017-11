Unida no futebol, Bolonha se divide em clássico no basquete

A cidade de Bolonha, no norte da Itália, é muito unida no futebol, já que é representada por um único time, o Bologna Football Club. Mas, no basquete, o município de mais de 380 mil habitantes se divide entre duas equipes: Virtus e Fortitudo.

A história dessas duas tradicionais agremiações do basquete italiano começou no início dos anos 1930, mas passou a ganhar destaque após o fim da Segunda Guerra Mundial. Juntos, Virtus e Fortitudo venceram mais de 30 títulos nacionais, fazendo Bolonha ser reconhecida como "a cidade do basquete" na Itália.

Grande parte dos moradores da cidade segue uma regra: no futebol, deve se torcer para o Bologna, mas, no basquete, mesmo que não se acompanhe o esporte, é preciso escolher entre Virtus e Fortitudo. "Tenho três filhos, todos adolescentes, e eles nunca acompanharam basquete, mas, neste ano, falei para eles entenderem sobre a importância do clássico e, acima de tudo, decidir de qual lado se posicionar, Virtus ou Fortitudo", disse Igor Reggiani, morador de Bolonha e torcedor do Virtus, em entrevista à ANSA.

É muito comum na cidade encontrar famílias unidas pelo futebol, mas separadas pelo basquete. Em dia de clássico, Bolonha é colorida em preto, branco e azul, cores do Virtus e do Fortitudo. Devido à má fase de ambos os clubes, em 2016, eles voltaram a se enfrentar depois de oito anos, porém na segunda divisão nacional. De acordo com Reggiani, a volta do clássico fez a cidade "acordar" para sua importância.

Na ocasião, o tradicional "dérbi da cidade do basquete" foi vencido pelo Virtus, por 87 a 86, na Arena Unipol. Mais de 9 mil pessoas lotaram o ginásio para assistir ao jogo.

Anos de ouro do basquete em Bolonha

Com 15 títulos nacionais, o Virtus é uma das principais e mais gloriosas equipes do basquete na península. Viveu seu auge nos anos 1990 e no início da década de 2000, conquistando neste período cinco Campeonatos Italianos, quatro Copas da Itália e duas Ligas dos Campeões.

Além disso, o Virtus é a segunda equipe que mais venceu a Série A, atrás somente do Olimpia Milano, com 27 conquistas. O Fortitudo teve seu melhor momento no mesmo período, quando faturou dois Campeonatos Italianos e uma Copa da Itália. No entanto, a boa fase acabou em 2013, ano em que a equipe quebrou.

Hoje em dia, o Virtus está na elite do basquete italiano, mas não conquista nenhum título de expressão há sete anos. Na temporada passada, foi campeão da Série B e voltou para a primeira divisão.

Já o Fortitudo, após ter declarado falência, está na segunda divisão e, desde 2009, tenta o acesso para a Série A.

*Por Renan Tanandone