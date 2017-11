Libertadores: em jogo dramático, Grêmio vence Lanús por 1 a 0 

Na Arena, diante do seu público recorde, 55.188 torcedores, Grêmio e Lanús protagonizaram o primeiro jogo da final da Libertadores. Uma partida dramática que terminou com a vitória por 1 a 0 sobre os visitantes, com gol de Cícero.

As duas equipes iniciaram a partida estudando uma a outra. Os argentinos vieram fechados, marcando muito bem e conseguiram levar perigo a meta gremista por algumas vezes - Marcelo Grohe fez duas grandes defesas, impedindo que o marcador fosse aberto pelos visitantes. O Grêmio tentou por meio de cruzamentos, mas todos pararam nas mãos de Arana. Por duas vezes, o Tricolor teve a chance de marcar, pegando a defesa argentina desprevenida, mas não teve sucesso.

Na etapa complementar o Tricolor iniciou superior. Logo aos 13 minutos, Bruno Cortez deu um belo chute a gol, só não entrou porque Arana desviou a escanteio. Renato fez sua primeira alteração, colocando Everton no lugar de Fernandinho. Aos 26', Cícero ocupou a posição de Jailson e Jael aos 29', a de Lucas Barrios.

Mas foi aos 37 minutos que a Arena enfim comemorou. Após um lançamento de Edilson, a bola caiu para Jael que tocou para Cícero. O meia desviou e mandou entre as pernas de Andrada, assinalando o primeiro gol gremista e único da partida.

Com site oficial do Grêmio