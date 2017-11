Udinese anuncia a contratação do técnico Massimo Oddo

Menos de 24 horas após o anúncio da demissão do técnico Luigi Del Neri, a Udinese fechou a contratação do novo treinador da equipe nesta quarta-feira (22).

O ex-jogador Massimo Oddo terá a missão de salvar o clube no Campeonato Italiano, que está a apenas três pontos da zona do rebaixamento.

A gota d'água para a diretoria da Udinese com Del Neri foi a derrota em casa diante do Cagliari, por 1 a 0. Já o último trabalho de Oddo foi no Pescara, onde foi demitido em fevereiro deste ano por conta dos resultados ruins acumulados na primeira divisão do Italiano. A Udinese está na 14ª colocação, com apenas 12 pontos em 13 rodadas.