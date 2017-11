Técnico do Sevilla é diagnosticado com câncer na próstata

A diretoria do clube espanhol Sevilla informou que o técnico do time, o argentino Eduardo Berizzo, foi diagnosticado com câncer na próstata nesta quarta-feira (22).

"Os exames futuros permitirão decidir qual os passos a serem seguidos quanto ao seu tratamento. O Sevilla quer mostrar seu máximo apoio ao seu treinador nestes momentos e lhe deseja uma pronta recuperação", informou o clube através de um comunicado em seu site oficial.

Ainda segundo o clube, Berizzo tem um tumor maligno. Após a divulgação da notícia, o argentino recebeu diversas mensagens de apoio de clubes e jogadores nas redes sociais. Aos 48 anos e com passagens por Estudiantes e Celta de Vigo, Berizzo chegou ao Sevilla no início de 2017 para substituir o compatriota Jorge Sampaoli.