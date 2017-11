Esposas de jogadores protagonizam documentário na Itália

As mulheres de cinco jogadores de futebol serão as protagonistas do documentário "Le Capitane" ("As Capitãs"), que estreará na próxima sexta-feira (24) na filial italiana do canal norte-americano "Spike".

As estrelas da produção são: Jessica Melena, mulher de Ciro Immobile (Lazio); Silvia Slitti, esposa de Giampaolo Pazzini (Hellas Verona); Michela Persico, namorada de Daniele Rugani (Juventus); Erjona Sulejmani, mulher de Blerim Dzemaili (Montreal Impact, emprestado pelo Bologna); e por fim, Emilie Nef Naf, ex-namorada de Jérémy Ménez (Antalyaspor).

De acordo com Sergio Del Prete, vice-presidente da empresa de mídia Viacom Itália, dona do "Spike", o objetivo do documentário é "contar as histórias aspiracionais das mulheres de jogadores".

Jessica Melena, esposa de Immobile, explicou a importância da produção para as protagonistas. "Finalmente temos a oportunidade de conversar e informar os outros sobre quem nós somos, na esperança de colocar fim aos preconceitos", disse.