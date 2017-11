Napoli vence Shakhtar e ainda respira na Champions

Após duas derrotas seguidas para o Manchester City, o Napoli se recuperou na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória por 3 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (21).

Líder do Campeonato Italiano, o clube azzurro recebeu o time ucraniano no estádio San Paolo e, depois de um primeiro tempo discreto, desencantou na segunda metade da partida.

O primeiro gol saiu aos 56 minutos, quando Lorenzo Insigne, preterido por Gian Piero Ventura na seleção italiana, acertou um belo chute de fora da área. Aos 81, Zielinski tabelou com Mertens e ampliou o placar. Dois minutos depois, o atacante belga, de cabeça, fechou a conta.

A vitória era crucial para o Napoli seguir sonhando com uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões - caso perdesse ou empatasse, o time italiano estaria eliminado. O grupo F é liderado pelo Manchester City, com 13 pontos, e tem o Shakhtar na segunda posição, com nove.

O Napoli aparece em terceiro, com seis, mas enfrenta o lanterna Feyenoord, fora de casa, na última rodada. Já o time ucraniano recebe o City. Para avançar à próxima fase, os azzurri precisam de uma vitória simples sobre os holandeses e torcer por uma derrota do Shakhtar. Os jogos serão no dia 6 de dezembro.