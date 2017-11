Para Diego, primeiro tempo contra Corinthians é o ideal do Flamengo

Um gol, ótima atuação, volta da confiança e a vitória no final. O domingo foi só de alegria para o Flamengo, após a vitória por 3x0 sobre o Corinthians, na Ilha do Urubu, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo subiu para a sexta posição na tabela e continua na briga pela classificação para a fase de grupos da Libertadores da América de 2018.

Faltando duas rodadas para o final, o Flamengo ainda enfrenta o Santos, adversário direto, e o Vitória, na última partida. A partida contra o alvinegro praiano será no próximo domingo (26), na Ilha do Urubu. Antes, a Copa Conmebol Sul-Americana entra em disputa, na semifinal contra o Junior Barranquilla, na quinta-feira (23), no Maracanã. E para abrir boa vantagem, o meia Diego, autor de um dos gols de hoje, disse que o primeiro tempo contra o Corinthians é o modelo para o próximo jogo.

"A lição que fica da partida é a atitude que tivemos com a bola e com o futebol, para resolver com 3x0 em 45 minutos. A lição é de seguir nessa linha e continuar dessa forma para que quinta possamos fazer um grande jogo", disse o responsável pelo segundo gol rubro-negro, de pênalti.

Os ingressos para quinta-feira já estão à venda e o setor Norte do Maracanã já está esgotado. Diego pede a presença da Nação no estádio e aproveitou para convocar os torcedores para o confronto contra o Junior Barranquilla.

"Nós somos muito mais fortes quando temos a torcida ao nosso lado. Eles tem direito de protestar, pagam ingresso, e não podemos tirar esse direito deles. Mas humildemente venho aqui pedir a ajuda e o apoio dos torcedores. Aconteceram coisas na temporada que não tem mais como voltar atrás. Peço a presença da torcida, que ela esteja do nossa lado. Com isso, a equipe fica muito mais forte. Convoco os torcedores para que quinta eles encham o Maracanã. Vamos fazer o máximo para alcançar nossos objetivos", completou o camisa 35.

Com site oficial do Flamengo