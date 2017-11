Cerimônia abre edição 2017 das Paralimpíadas Escolares nesta terça-feira

As Paralimpíadas Escolares 2017 têm início na noite desta terça-feira, 21. A cerimônia de abertura da competição, disputada por jovens de 12 a 17 anos, ocorrerá no Pavilhão Oeste do Anhembi, em São Paulo, às 20h. O atleta deficiente visual Pablo Bruno Ciriaco, do judô, que participa das Escolares desde 2012, será a atração musical. A solenidade abre as disputas, que acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro de quarta-feira, 22, até sexta-feira, 24.

As Paralimpíadas Escolares são o maior evento escolar paralímpico do mundo. Em sua 11ª edição, 944 atletas competirão em dez modalidades. Pela primeira vez, a competição contará com esportistas que representarão todos os Estados brasileiros mais o Distrito Federal. Outra novidade é a inclusão do basquete em cadeira de rodas e futebol de 5 no cronograma. As modalidades se juntam ao atletismo, bocha, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

Desde suas primeiras edições, as Paralimpíadas Escolares revelam talentos do Movimento Paralímpico nacional. Já foram destaques nas Escolares nomes como os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial e campeão paralímpico no Rio 2016; a saltadora Lorena Spoladore, prata no Jogos do Rio, o nadador Matheus Rheine, bronze no Rio 2016, o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016, entre outros.

O Estado de São Paulo venceu as duas últimas edições e é o maior colecionador de títulos, com cinco conquistas desde a primeira temporada, em 2006. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com quatro troféus.