Maratona Aquática: Ana Marcela vence na Bahia e se torna eneacampeã brasileira

Competindo em casa com o apoio da torcida, Ana Marcela Cunha venceu os 5km da sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas disputada neste final de semana na Base Naval de Aratu, na Praia de Inema, na Bahia. Com o resultado, a baiana sagrou-se eneacampeã brasileira de forma invicta, vencendo todas as etapas da competição.

“ Estou muito feliz com mais este título. Competir em casa com o carinho da torcida, dos amigos e da família é sensacional! Hoje ainda dá pra festejar a conquista do nono título brasileiro, mas amanhã nada de descanso. Tenho mais duas competições no ano, o Open e o Rainha do Mar, e vou me preparar para ambas”, revelou a campeã.

Ana Marcela vence na Bahia e se torna eneacampeã brasileira

Ana Marcela conquistou o primeiro lugar na sexta etapa da competição com o tempo de 1h00m26s seguida por Viviane Jungblut (1h00m28s) e Gabriela Cordeiro Ferreira (1h00m29s). Com o primeiro lugar nesta prova, garantiu o nono título brasileiro de forma invicta, tendo vencido todas as etapas do ano. A primeira, em Portobelo (SC), a segunda e a terceira em Foz do Iguaçu, a quarta em Brasília e a quinta e a sexta em Inema (BA).